Актриса Большова рассказала о поцелуе с Михайловым

Заслуженная артистка России Анна Большова стала гостем программы Татьяны Устиновой "Мой герой". В интервью звезда кино и сериалов откровенно рассказала, как делала первые шаги в профессии.

Анна призналась, что ее путь на телеэкраны лежал через рекламу стирального порошка. Сразу после колледжа артистка снялась в коротком ролике, который постоянно крутили в перерывах между шоу и кино. "Полотенца как новые. Я была подписана, как "студентка"", — вспомнила свою первую роль Большова.

А сразу после нелепой рекламы Анну позвали в крупный проект, который снимал именитый режиссер, а ее партнером по лента стал народный артист РСФСР Александр Михайлов.

"Мой первый сериал — это "С новым счастьем!", который снимал Леонид Эйдлин, который видел меня как раз в дипломном спектакле, это супруг Ирины Муравьёвой. И, собственно говоря, мои партнёры — это фантастика. Потому что моим возлюбленным был мой любимый Александр Яковлевич Михайлов", — поделилась артистка.



Вспомнила Большова и одну пикантную деталь с тех съемок. Оказывается, в одной из сцен сериала Анна и Александром Яковлевич целуются, но актриса так переволновалась, что этот момент напрочь вылетел из ее головы. Зато поцелуй с молоденькой партнершей по шоу надолго запомнил сам Михайлов.

"Спустя много лет, когда где-то на каком-то фестивале, в Севастополе, что ли, мы с ним в аптеке сталкиваемся: "Ой, привет! Давно не виделись". И что-то там к слову я говорю: "Боже, как вообще помыслить - рядом со мной такой артист, я так робела". Он говорит: "Ты шутишь? А я-то как робел". "Да перестаньте". "Ты что? А когда целоваться надо было?" Я так: "А когда надо было целоваться?" И потом я пришла уже в номер, ищу наш сериал. Отрыла, думаю: "Ох... И правда"", — с улыбкой рассказала Большова.