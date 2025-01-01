Захарова объяснила, как Финляндии восстановить отношения с Россией

Для восстановления отношений с Россией властям Финляндии потребуется предпринять реальные меры. Такое заявление сделала в четверг, 3 апреля, официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова.

Спикер внешнеполитического ведомства высказалась в ответ на слова президента Финляндии Александра Стубба о необходимости "морально подготовиться" к восстановлению отношений с Россией.

Захарова подчеркнула, что одного лишь "призыва, брошенного в космос, явно недостаточно" — Хельсинки придется многое сделать, предприняв "какие-то конкретные шаги и действия".

В частности, для начала Захарова предложила "прекратить накачивать информационное пространство Финляндии беспочвенными антироссийскими нарративами, открыть заблокированную под надуманным предлогом российско-финляндскую границу".

Кроме того, финские власти могли бы приостановить незаконное возведение на границе заградительных конструкций, а также снять запрет на автомобильное и железнодорожное движение между Финляндией и Россией, цитирует представителя МИД России ТАСС.

Ранее финские СМИ написали, что в Хельсинки могут начать обсуждение открытия границы с Россией к концу 2025 года — это вполне вероятно с учетом нынешних геополитических тенденций. Однако официальных заявлений на этот счет пока не было.

При этом президент России Владимир Путин предупреждал, что мы отреагируем на участие Финляндии в деятельности Североатлантического альянса, не допустив посягательств на наши интересы и суверенитет.