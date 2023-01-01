Российские власти готовы оказывать поддержку государствам Сахеля в области безопасности, а также экономики и дипломатии. Об этом рассказал в четверг, 3 апреля, министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Нигер, Буркина-Фасо и Мали в сентябре 2023 года сформировали Альянс государств Сахеля для обеспечения совместной обороны, позднее трансформировав объединение в конфедерацию. Сергей Лавров провел переговоры с коллегами из этих государств.

По завершении общения российский министр рассказал, что Москва готова содействовать Альянсу государств Сахеля в наращивании боевого потенциала на фоне имеющихся террористических угроз, тем более что террористические группировки в этой части Африки поддерживают не только бывшие метрополии, но и киевский режим.

Лавров отметил, что "четырехсторонний формат будет обогащать наши связи в военно-технической области" в дополнение к тому, что уже делает Россия в рамках двусторонних отношений с каждым из этих государств Африки, сообщает ТАСС.

Министр иностранных дел Нигера Бакари Яу Сангаре рассказал, что в его стране решено в ближайшее время открыть посольство России — прежде такого уровня дипломатического присутствия не было.

В свою очередь, руководитель внешнеполитического ведомства Мали Абдулайе Диоп рассказал, что Мали, Нигер и Буркина-Фасо намерены создать объединенные вооруженные силы для борьбы с террористическими группировками в регионе.

Также политик подчеркнул, что террористов в регионе поддерживает Киев — поэтому с официальной точки зрения властей Мали Украина является террористическим государством.