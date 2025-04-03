"Это были не шейхи": неожиданный поворот в деле покалеченной на вечеринке в Дубае украинке

Украинская модель Мария Ковальчук пришла в себя после недельной комы. Однако это пока не помогло пролить свет на произошедшее с ней. Девушка не может говорить и никого не узнает.

Семья пострадавшей уверена, что Марию покалечили и выбросили на обочине дороги дубайские богачи. Но певица и телеведущая Анна Калашникова выдвинула другую версию произошедшего. Она не верит, что местные шейхи способны на зверства.

"На мой взгляд, 100% местные не могли такое сделать. Потому что местное население очень законопослушное", — заявила Калашникова в беседе с VOICE.

Более того, Анна обратила внимание, что трагедия с украинской моделью произошла во время Рамадана. Это священный месяц для мусульман, когда соблюдается строгий пост. Калашникова считает, что Ковальчук могли покалечить приезжие, которых сейчас много в ОАЭ.

Напомним, что Марию Ковальчук нашли на обочине одной из дорог в Дубае. Девушку со множественными переломами увезли в больницу. Позже выяснилось, что перед трагедией она рассказала маме, что отправляется в отель к мужчинам, с которыми познакомилась совсем недавно.