Вашингтон продолжает дистанцироваться от международной коалиции помощи Киеву

Глава Пентагона впервые не примет участие во встрече контактной группы по Украине в формате "Рамштайн". Она пройдет 11 апреля в Брюсселе.

Вашингтон продолжает дистанцироваться от международной коалиции, созданной для оказания помощи Киеву. Что не мешает большинству стран ЕС повторять мантру о воинственных планах России, которая через несколько лет якобы собирается напасть на одно или даже несколько государств Евросоюза. А значит, нужно потратить еще больше миллиардов евро на продолжение конфликта на Украине.

Репортаж Лилии Акиньшиной.