Кот-мигрант нелегально приплыл из Стамбула в Новороссийск

История о нелегальном пушистом мигранте из Турции. Черный кот еще в марте тайно пробрался на наш контейнеровоз и приплыл из Стамбула в Новороссийск. Он застрял в трюме среди грузов и жалобно мяукал.

Моряки освободили путешественника и назвали Бурак - в честь актера из турецких сериалов. Желающих приютить пушистого уже немало. Но, кроме усов, лап и хвоста, документов у кота нет. И поэтому покинуть таможенную зону ему нельзя. Обратно в Турцию незадекларированное животное без паспорта вернуться тоже не может.

Компания-перевозчик уже обратилась в Россельхознадзор для решения вопроса. А пока Бураку предоставили клетку, лежанку, когтеточку и полноценное питание.