Минобороны призвало следить за перемещениями военкоров в зоне СВО

Военные корреспонденты, освещающие события в зоне специальной военной операции, не должны перемещаться там бесконтрольно и на собственное усмотрение. Такое заявление сделал в четверг, 3 апреля, заместитель российского министра обороны Виктор Горемыкин.

Выступая в Государственной думе, политик рассказал, что оборонное ведомство предлагает разработать особый законопроект, позволяющий регулировать работу журналистов в местах боевых действий.

Горемыкин подчеркнул, что необходимость в этом велика, "иначе завтра заедет один, другой, третий", а военные не осведомлены о появлении военкора, поэтому нельзя исключать, что он "попадет под FPV-дроны или же наши артиллерийские обстрелы и закончит печально".

Кроме того, замминистра призвал проработать вопрос присвоения статуса ветерана боевых действий журналистам-военкорам, поскольку "надо рассматривать не только в масштабе отражения вооруженного вторжения, а в целом с учетом специальной военной операции", сообщает ТАСС.

Ранее прозвучала инициатива учредить федеральные единовременные выплаты для военных корреспондентов, работающих в зоне специальной военной операции, в случае их ранения или гибели. Власти подчеркивают, что военкоры трудятся "в условиях ежедневного, ежечасного риска" для жизни.

Спикер МИД России Мария Захарова отмечала, что киевский режим объявил охоту на российских военных корреспондентов, сделав их мишенью и проводя планомерную работу по их ликвидации.