Бесит до трясучки: вот почему Джоли не может без злости смотреть на дочь Шайло

Дочь Брэда Питта и Анджелины Джоли стала совсем взрослой. Шайло уже 18 лет. Из маленькой девочки, которая носила мальчишечьи наряды и коротко стриглась, она превратилась в настоящую леди. Вот только внешность наследницы теперь очень сильно расстраивает звезду фильма "Малефисента".

Накануне Шайло сняли, когда она шла в танцевальную студию. Наследница голливудских звезд сменила прическу и стала больше внимания уделять своим нарядам, Шайло даже надела необычные для нее серьги-кольца. У дочери Анджелины Джоли теперь более мягкий и женственный образ, хотя чертами лица она все больше становится похожа на отца.

Как пишет Radar Online, это буквально бесит до трясучки Джоли. Голливудская актриса считает это насмешкой судьбы.

"Энджи не может не думать о Брэде, когда смотрит на Шайло. Анджелину расстраивает и злит то, что теперь, когда Шайло стала взрослой, она копирует внешность своего отца, особенно когда Энджи — настоящая икона стиля", — рассказал изданию человек из близкого окружения Джоли.