Россия и Украина могли бы достичь полного перемирия в ближайшие недели или месяцы. Такое мнение высказал в четверг, 3 апреля, предводитель киевского режима Владимир Зеленский.

Говоря о прекращении огня, Зеленский заявил, что остается "вопрос давления на русских, чтобы дойти до этого". Однако "это возможно сделать в ближайшие недели, может, месяцы, особенно с этой частью окончания войны".

Глава киевского режима, которого цитируют украинские средства массовой информации, подчеркнул, что у всех имеются собственные интересы, однако "в вопросе как можно более скорого прекращения огня мы все едины".

Ранее президент России и верховный главнокомандующий российской армией Владимир Путин подчеркивал, что наша страна не собирается ни отступать, ни уступать в ходе спецоперации.

При этом американский лидер Дональд Трамп, уверявший в своих исключительных способностях по быстрому заключению мирного соглашения, пригрозил ужесточением рестрикций, если Россия не согласится поскорее помириться с Украиной.