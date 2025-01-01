Подать заявку на соискание Премии ЦФО в области литературы и искусства можно до 14 апреля

Департамент культуры города Москвы открыл сбор представлений на соискание Премии Центрального федерального округа в области литературы и искусства за 2025 год. Заявку можно подать до 14 апреля.

Премия присуждается в четырех номинациях: "За просветительскую деятельность в сфере культуры", "За создание проектов и произведений литературы и искусства", "За создание проектов и произведений детско-юношеской и семейной направленности в области литературы и искусства", "За создание творческих проектов, обладающих высокой социальной значимостью".

Лауреатов наградят денежной премией в размере 500 тысяч рублей и дипломами. Подробная информация о конкурсе представлена здесь.