Зрители ушли со спектакля в Латвии из-за замены языка с русского на украинский

В Русском театре Риги во время показа спектакля украинского режиссера Александра Володарского "Будьте вы счастливы!" разразился скандал. Зрители вставали со своих мест и уходили.

Драмтеатр из Одессы приехал на гастроли в Ригу с постановкой, которую обещали сыграть на русском языке. Даже на афишах к спектаклю это подчеркивалось. Но неожиданно для зрителей артисты во время выступления заговорили на украинском.

"Позор организаторам и артистам! <…> Непонятно ничего! 80% зрителей ушли в первой половине. Сдавайте билеты!" — пожаловался сайту EADaily один из побывавших на спектакле.

После скандала организаторам пришлось объясняться. Оказалось, что замена языка произошла по требованию минкульта Украины и СБУ. Киевские власти дали указания, что выступления могут проходить только на украинском языке, иначе театру запретили бы покинуть страну.