Погода в Москве объявлена потенциально опасной

Повышенный, "желтый", уровень погодной опасности введен в Москве и Московской области. Об этом в четверг, 3 апреля, информирует Гидрометцентр России.

Как следует из прогностической карты предупреждений на официальном сайте ведомства, погода в столичном регионе объявлена потенциально опасной из-за ожидающегося сильного ветра. Скорость его порывов местами может достигать 17 метров в секунду. Предупреждение будет действовать с 9 до 21 часа пятницы, 4 апреля.

Ранее метеоролог Татьяна Позднякова предупреждала, что более 10 сантиметров снега может выпасть в столичном регионе в ближайшие несколько дней. Она напомнила про апрель 1998 года, когда выпавший снег пролежал и не таял на протяжении восьми дней.

Метеоролог Михаил Леус рассказал в своем Telegram-канале, что финал недели отправит москвичей из "мая" в "март". Предстоящая пятница в столичном регионе закончит период очень теплой погоды, когда столбики термометров вырастали до 16-18 градусов. Температура упадет до пяти-семи градусов в субботу и до нуля-двух градусов в воскресенье.