Белый дом объяснил отсутствие новых пошлин против России

Американские власти не стали вводить новые торговые пошлины в отношении товаров из России, Белоруссии, Кубы и КНДР, так как эти страны уже находятся под санкциями. Об этом заявила в четверг, 3 апреля, пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

По словам чиновницы, которые приводит Axios, действующие меры в отношении указанных государств, с позиции Соединенных Штатов, уже и так достаточно строги, поэтому введение дополнительных торговых ограничений сейчас не рассматривается.

При этом Левитт добавила, что Россия все еще может столкнуться с "дополнительными жесткими санкциями" в будущем, о чем не раз говорил американский лидер Дональд Трамп.

Ранее зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что Россию потенциальные пошлины не пугают — наша торговля с Западом сошла на нет из-за его же санкций. Зато теперь мы можем, как завещал Лао Цзы, ждать проплывающий "разлагающийся труп экономики Евросоюза".

Эксперты расценивают инициативу президента США ввести радикальные тарифы в отношении продукции из 185 стран как торговую войну всемирного масштаба. Они рассказали, чем это может обернуться.