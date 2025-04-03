"Это было что-то страшное": известный актер впервые заговорил о том, что скрывала Заворотнюк

Звезде сериала "Моя прекрасная няня" Анастасии Заворотнюк 3 апреля могло бы исполниться 54 года. В этот день близкие вспоминают, какой была актриса. Высказался о коллеге по сериалу и Борис Смолкин.

Актер огласил то, что скрывала Заворотнюк. Анастасия одновременно трудилась и в кино, и в театре. Она работала в бешеном темпе и однажды забыла, что у нее назначен спектакль. О том, что ей нужно выходить на сцену, артистка вспомнила, когда была на съемочной площадке. Борис Григорьевич присутствовал при этом. Ситуацию спасла актриса из дублирующего состава, а зрители годами даже не догадывались, что тогда Заворотнюк попросту "прогуляла" спектакль.

Смолкин отметил, что в тот период у артистки практически не было времени на отдых, из-за этого ее организм давал сбой.

"Она-то была занята в каждом кадре. Это мы могли чем-то заняться в паузах между съемками, а она из кадра в кадр входила, работала на износ. Это было что-то страшное, она даже падала в обморок из-за переработок. Ей было тяжело", — рассказал актер.

Когда Анастасия заболела, коллега по сериалу перестал с ней общаться. Смолкин не хотел был навязчивым, учитывая, что семья артистки в тот период не желала делиться подробностями болезни Анастасии с окружающими.

"Все эти пять лет, пока она боролась с болезнью, мы не общались, я не звонил ей и ее близким. Ее семья выбрала такую тактику, в чем я их поддерживаю и из-за чего уважаю. Они выбрали замкнуться, не посвящать окружающих в эти процессы. Поэтому я не звонил ни Пете, ни ей", — объяснил Борис Григорьевич в беседе с VOICE.