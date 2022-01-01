Собянин: В Москве организуют серийный выпуск особых медицинских кабелей

Столичный промкомплекс первым в России разработал особые медицинские кабели, сообщил в телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

"Завод уже осуществил первые поставки новых изделий московским производителям медицинского оборудования. В них - ультратонкие провода для нейро- и кардиостимуляторов, кабели для холтеровского мониторирования сердца. Новинки отличаются прочностью и надежностью при минимальных размерах. К примеру, токопроводящиеся жилы для нейро- и кардиостимуляторов толщиной сопоставимы с человеческим волосом", - уточнил глава города.

Все продукты, готовящиеся сейчас к серийному выпуску, созданы в рамках программы импортозамещения, добавил мэр.

В 2022 году, напомнил Собянин, завод сделал кабель для искусственного сердца, который обеспечивает питание и стабильную работу устройства.