Глава УЕФА уклончиво ответил на вопрос о допуске России и Израиля

Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин ушел от прямого ответа на вопрос о том, почему организация демонстрирует разный подход в вопросе санкций против России и Израиля.

Как отметил спортивный чиновник, "если вы говорите о футболе, то посмотрите на рейтинги, если о политике — не задавайте мне такие вопросы".

При этом Чеферин заявил, что ограничения в отношении российской сборной и России будет отменены только по завершении боевых действий в рамках специальной военной операции, сообщает РИА Новости.

После начала Россией специальной военной операции нашу страну отстранили от участия в турнирах и отдельных матчах под эгидой ФИФА и УЕФА, а также запретили принимать на российской территории такие состязания. При этом в Российском футбольном союзе (РФС) отказались от перехода из Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в структуру Азиатской конфедерации.

При этом российские футболисты время от времени получают возможность сыграть с иностранными соперниками. Так, в марте сборная России встречалась с национальными командами Гренады и Замбии. Оба матча завершились победой россиян со счетом 5:0. В игре против Гренады Артем Дзюба сумел стать лучшим бомбардиром в истории российской сборной.