Компания Porsche SE не строит планов по возобновлению выпуска танков, как делала в годы Второй мировой войны. Об этом заявил в четверг, 3 апреля, представитель корпорации Кристоф Цемелка.

Ранее пошли слухи, что немецкий автоконцерн Porsche на фоне убытков рассматривает возврат к выпуску оборонной продукции, в том числе танков. Источники утверждали, будто компания может вложить до 2 миллиардов евро в оборонные проекты и даже уже вложилась в стартап по разработке дронов.

Комментируя эти сообщения, в Porsche заявили, что в рамках основной стратегии постоянно изучают "интересные инвестиционные возможности", не обходя и сферы обороны, безопасности и инфраструктуры, хотя никакого особого внимания им не уделяется.

В любом случае, в настоящее время конкретных планов по выпуску танков у Porsche нет, цитирует заявление компании ТАСС.

Ранее эксперты Forbes подсчитали, что Украина потеряла слишком много танков в своей "курской битве" в ходе российской специальной военной операции. Нынешние показатели являются "неблагоприятным сценарием для ВСУ в войне на истощение, учитывая ее меньшие первоначальные запасы.

При этом на Западе признают, что российский Т-72 является лучшим танком современности во всем мире — это относительно простая в эксплуатации и доступная машина, которую используют во многих государствах.