Учится шить и вышивать: Анна Большова отдала сына после 9 класса в колледж

Сына Даниила Анна Большова родила от своего мужа, художника Александра Макаренко. Сейчас первенцу звезды "Ленкома" 16 лет. Он с ранних лет снимался в кино, но потом забросил актерство. Оказывается, Даниила увлекла совсем другая профессия.

"Он был в четвёртом классе, когда вышел из школы, держа в руках пяльцы, потому что у них был труд, и была совершенно изумительная педагог, которая давала им самые разные техники, чего они только у неё не делали… И вот было задание... Даня первый раз держал в руках иголку и вынес мне идеальную клубничку такую с этими зёрнышками. "Мама, я знаю, чем я буду заниматься, помимо театра!" - говорит он мне, когда я его забираю из школы. Я говорю: "Чем, сынок?" - "Вышиванием!"" — поделилась воспоминанием Большова в передаче "Мой герой" на канале "ТВ Центр".

После этого Анна нашла для сына преподавателя по кройке и шитью. Даниила так увлекло новое занятие, что он быстро освоил разные техники.

"И, собственно говоря, мальчик начал учиться шить. В школу он ходил в своих рубашках, в своих брюках, в жилетке. Сейчас он поступил по профилю. После девятого класса он сдал ОГЭ на все пятёрки. И мы пошли учиться в колледж", — похвасталась Анна.

Большова считает, что главная задача папы и мамы - дать ребенку профессию, чтобы он мог зарабатывать и выжить без родителей.

"У нас есть дома раскроечный стол, который на три метра раскладывается. У нас есть профессиональная прямая строчка, которую я запихивала, семьдесят килограмм она весит. Плюс ещё вышивальная машинка, два манекена, парогенератор… Я говорю: "Сынок, сынок, я тебе всё сделаю. Только, зараза, учись"", — рассказала актриса.