В НАТО оценили "Орешник" и численность российской армии

Российская армия намерена получить тактическое и операционное преимущество на будущем поле боя. Такое заявление сделал в четверг, 3 апреля, главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи.

Представитель Североатлантического альянса упомянул среди "новых возможностей" ВС России испытание в боевых условиях новейшей российской ракетной системы "Орешник".

Каволи подтвердил, что Россия продолжает восстанавливать свои неядерные силы, у нее более высокий уровень боеготовности и выгодное географическое положение.

Наряду с этим натовский генерал признал, что армия России наращивает численность своих войск и восполняет потери быстрее, чем предполагали западные аналитики, а боевую технику и боеприпасы она заменяет "беспрецедентными темпами", сообщает Reuters.

Ранее российский лидер Владимир Путин предложил западным странам провести эксперимент — дуэль с участием "Орешника". Для этого желающие проверить новинку нашего ОПК "пусть согласуют и определят объект в Киеве, сосредоточат там все силы ПВО, а мы туда нанесем удар". По словам президента России, это "будет полезно и для нас, и для американской стороны".

Также Владимир Путин рассказал, что российские специалисты создают материалы с уникальными характеристиками. Говоря о новейшей ракетной системе "Орешник", президент рассказал, что использованные в ней материалы способны выдерживать температуру поверхности Солнца.