Кадры из освобожденного села Лобковое на юге Донецкой народной республики. Без сил и желания дальше продолжать бессмысленный бой украинские националисты выползают из укрытия на коленях с поднятыми руками. Их берут в плен наши военные. Рядом в окопах прячется еще один боевик. Долго сопротивлялся, но все-таки решил добровольно сложить оружие и поднять белую тряпку.

Также наши военные освободили населенный пункт Веселое. Боевики ВСУ в привычной для себя манере прятались в жилых домах и не спешили сдаваться. Российские военные долго ждать не собирались и точно отработали ударными беспилотниками по каждой подозрительной цели. А затем контрольную зачистку провели штурмовики.

Александр Гордеев, начальник пресс-центра группировки войск "Восток": Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Веселое Донецкой народной республики. Нанесено поражение живой силе и технике танковой, трех механизированных, пехотной, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Разлив, Ялта, Отрадное, Вольное поле.

Плохая, если не сказать катастрофическая ситуация для ВСУ - в районе Часова Яра. Здесь наши военные берут один укрепрайон за другим, заставляя противника покидать хорошо защищенные позиции. Особую роль в этом играют ударные беспилотники самолетного типа "Молния-2". Без них, признаются бойцы, было бы намного сложнее.

В Курской области по оставшимся подразделениям ВСУ бьет авиация. Сообщается, что около трех рот боевиков пытаются закрепиться в районе села Горналь. И сегодня это единственный населенный пункт, подконтрольный ВСУ на территории Курской области. Ну а там, где противник был еще совсем недавно, уже работают саперы. Они разминируют приусадебные участки, поля, дороги и дома. Благодаря им привычная жизнь, а вместе с ней и люди вернутся, сюда намного быстрее.