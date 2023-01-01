В Санкт-Петербурге на пристань у Адмиралтейской набережной вернулись знаменитые львы

В преддверии очередного туристического сезона на гранитные постаменты у Дворцового моста возвращаются их знаменитые исторические обитатели. Львов грузят при помощи обычного манипулятора, потому что при всей своей массивности это очень хрупкие скульптуры. Они сделаны не из чугуна, а из листовой меди, сварены из фрагментов, как шоколадное яйцо.

Это точные копии мраморных львов Медичи, которые украшают площадь Синьории во Флоренции. В начале 19 века, когда Адмиралтейскую набережную в Санкт-Петербурга облицовывали гранитом, архитекторы решили декорировать спуск к Неве такими же царственными зверями. Но не в мраморе, он не терпит влажности. Петербургских львов создавали в 1830-х в технологии выколотки по металлу. Это когда детали фигуры выгибают из цельного листа при помощи молотка или пресса, а затем сваривают воедино. Внутри скульптуры полые, толщина стенок - всего от одного до трех миллиметров. Таким медным львам не страшны дожди и снегопады. Но они совершенно не были рассчитаны на нагрузку.

"Им пришлось испытать эти нагрузки. Когда огромное количество людей восседает на их спинах, что приводит к тому, что спины были проломлены. И что самое печальное, пытаются острыми предметами оставить автограф", - рассказала Надежда Ефремова, старший научный сотрудник Музея городской скульптуры Санкт-Петербурга, хранитель коллекции городских памятников.

Предыдущая масштабная реставрация этих львов проводилась всего два года назад. Но после юбилейного сезона 2023-го, когда город на Неве праздновал свое 320-летие, скульптуры снова пришлось срочно увозить в мастерские. На них сидели, играли в крестики-нолики, рисовали, а в одного из львов кто-то запустил пивную бутылку, пробив в металле дыру. Повреждений было так много, что специалисты полностью снимали лакокрасочное покрытие, чтобы заделать все трещины и проломы, иначе внутрь скульптур будет попадать влага.

Реставрация длилась почти год. И вот Адмиралтейская набережная обретает исторический вид.

Как долго простоят львы на этот раз - сказать сложно, туристический сезон только начинается. Не так давно в России введена уголовная ответственность за уничтожение или повреждение объектов культурного наследия и памятников. Штраф до 5 миллионов рублей и даже лишение свободы на срок до 6 лет. А неподалеку от львиного спуска есть камеры видеонаблюдения. Хранители городской скульптуры Санкт-Петербурга уверены, что до крайностей дело не дойдет. Они надеются, что лучшей защитой для львов - как и для других памятников - станет уважение к культурным ценностям своей страны и чувство прекрасного.