Мишустин: Россияне должны получать медицинские услуги на самом высоком уровне

Как идет строительство нового высокотехнологичного завода по производству медицинского оборудования, премьеру Михаилу Мишустину доложил глава компании "Медицинские технологии" Анатолий Дабагов. По его словам, предприятие начнет работу уже в следующем году и будет производить сложные штативные устройства и цифровые детекторы.
Компания в рамках полного цикла одной из первых в стране наладила выпуск маммографов и рентгеновских аппаратов, которые по своим характеристикам не уступают зарубежным аналогам. Сейчас уже тысячи единиц оборудования успешно работают в российских клиниках. Поставки также идут в страны СНГ, Европы и Латинской Америки. Кроме того, создано совместное предприятие в Узбекистане.
На встрече обсудили и меры господдержки производителей медицинской техники, которые способствуют импортозамещению и достижению технологического суверенитета.
"Рад, что нам удается сегодня всеми силами и средствами производить нашу, отечественную продукцию в такой важной области, как медицинские технологии. И результаты, которые вы показываете, в том числе и ваши планы в ближайшие годы завершить импортозамещение по всему циклу, не могут не радовать. Главное, чтобы продукция была конкурентоспособной. Главное, чтобы люди получали медицинские услуги на самом высоком уровне. На мировом уровне, именно это слово хочу употребить. И это важнейшее направление вошло в наш новый национальный проект - "Новые технологии сбережения здоровья", - отметил премьер.