Мишустин: Россияне должны получать медицинские услуги на самом высоком уровне

Как идет строительство нового высокотехнологичного завода по производству медицинского оборудования, премьеру Михаилу Мишустину доложил глава компании "Медицинские технологии" Анатолий Дабагов. По его словам, предприятие начнет работу уже в следующем году и будет производить сложные штативные устройства и цифровые детекторы.

Компания в рамках полного цикла одной из первых в стране наладила выпуск маммографов и рентгеновских аппаратов, которые по своим характеристикам не уступают зарубежным аналогам. Сейчас уже тысячи единиц оборудования успешно работают в российских клиниках. Поставки также идут в страны СНГ, Европы и Латинской Америки. Кроме того, создано совместное предприятие в Узбекистане.

На встрече обсудили и меры господдержки производителей медицинской техники, которые способствуют импортозамещению и достижению технологического суверенитета.