"Пациент выжил": Трамп оценил реакцию мира на пошлины США

Президент США Дональд Трамп прокомментировал введение масштабных импортных пошлин и их влияние на американскую экономику фразой "Операция завершена".

Как написал политик в соцсети Truth Social, "пациент жив и уже выздоравливает". При этом прогнозируется, что пресловутый пациент "станет гораздо сильнее, крупнее, лучше и устойчивее, чем когда-либо прежде".

Резюмировал Дональд Трамп слоганом, известным еще со времен его предвыборной кампании: "Сделаем Америку снова великой!".

Обойдены новыми таможенными пошлинами четыре государства, включая Россию. Однако, как пояснили в Белом доме, это связано отнюдь не с особым расположением Вашингтона к этим странам. Американские власти пояснили, что считают достаточными уже введенные рестрикции, хотя и не исключают их дальнейшего усугубления.

Кроме того, американский лидер Дональд Трамп пригрозил, что установит для товаров из стран БРИКС таможенные пошлины на уровне 150% за любую попытку создать альтернативу доллару.