Пророчество Ванги на 2025 год начало сбываться: от ее слов мурашки по коже

Британские журналисты нашли пророчества болгарской ясновидящей на 2025 год и ужаснулись. Часть предсказаний уже сбылась.

Как пишет The Mirror, Ванга предвидела землетрясения в Мьянме и Таиланде. Прорицательница говорила, что в 2025 году произойдут природные катастрофы, которые унесут много жизней. Журналисты отмечают, что от осознания, что это сбылось, мурашки по коже.

Кроме того в предсказаниях Ванги указано, что в Европе начнется крупный вооруженный конфликт. "В 2025 году между двумя странами разразится новая война, последствия которой будут ощущаться по всему миру", — пишет издание.

Предупреждала Ванга и о глобальном "апокалипсисе" в 2025 году. Войны и стихийные бедствия захлестнут весь мир, говорила ясновидящая.