В гибели американских военнослужащих во время учений НАТО на территории Литвы косвенно виновата Россия — такое мнение излагают журналисты прибалтийского государства.

Речь идет о четырех военных ВС США, которые вместе с бронетранспортером угодили в болото во время маневров на литовской территории. После нескольких дней поисков солдат обнаружили мертвыми. Случившееся объявили несчастным случаем, который списали на некачественные карты — на них попросту не оказалось злосчастного болота.

Однако Delfi Литва утверждает, что "если бы Путин не решил запугать всю Европу", странам Североатлантического альянса не пришлось бы устраивать учения — и "если как следует вдуматься, эти солдаты вообще не должны были бы оказаться на полигоне в Пабраде".

Ранее пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт назвала трагическую гибель участников учений в Литве с "бескорыстной жертвой", которую военнослужащие США приносят, "рискуя жизнями по всему миру, чтобы обеспечить безопасность" своей страны.

Между тем главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи предупредил, что российская армия намерена получить тактическое и операционное преимущество на поле боя в потенциальных будущих конфликтах.