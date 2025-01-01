В России расширят эксперимент по сбору биометрии у мигрантов

Эксперимент по сбору биометрических данных у иностранных граждан, прибывающих в Россию, будет расширен на новые пункты пропуска. Об этом рассказал в четверг, 3 апреля, первый заместитель российского министра внутренних дел Александр Горовой.

Как отметил политик, двумя неделями ранее в кабмине изучили вопрос подготовки финансово-экономического обоснования для расширения пунктов пропуска проведения эксперимента.

Пока эксперимент осуществляется лишь в трех аэропортах Московского авиаузла (помимо аэропорта Внуково, который подключится в мае) и в автомобильном пункте перехода "Маштакова" в Оренбургской области.

Во время эксперимента по дактилоскопированию и цифровому фотографированию прибывающих иностранцев удалось выявить примерно 13 тысяч человек, пытавшихся въехать в Россию в обход закона, цитирует Горового ТАСС.

Ранее в ЛДПР предложили полностью закрыть мигрантам въезд в Россию как минимум до конца 2025 года, "если мы хотим безопасности, если мы предвидим возможные многотысячные бунты приехавших религиозных фанатиков и усиление терроризма с их стороны".

Однако пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отмечал, что проблему для России представляют не все мигранты, которые прибыли в страну, а только те, кто находится у нас нелегально, поскольку "там уже возникают предпосылки для преступности всех видов".