Политолог Блохин о тарифных планах США: У Трампа нет выхода

Что вынудило Дональда Трампа пойти на разрушение давно сложившейся и вполне выгодной для США системы мировой торговли? Насколько обоснованы расчёты Белого дома на промышленное возрождение Америки? И как отразится тарифная война Трампа на экономических интересах нашей страны?

В программе "События. 25-й час" Алексей Фролов обсудил эти вопросы с лектором Российского общества "Знание" Константином Блохиным.

"У Трампа нет выхода. Потому что самый больший в мире торговый дефицит – это торговый дефицит США. Представьте себе – за триллион долларов", - отметил он.

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