Пересильд откровенно рассказала, почему они с Тройником расстались

Звезда фильма "Вызов" Юлия Пересильд не часто комментирует слухи о личной жизни, но на этот раз она не смогла промолчать. Роман с Михаилом Тройником окончен.

Актриса на своей странице в соцсети написала, что расстались они "какое-то время назад". Пересильд подчеркнула, что никто никому не изменял, просто не сошлись характерами.

"Во избежание слухов, сплетен, коих уже немало — говорим об этом сейчас сами. Никто не виноват. Расстались без обид, без ненависти, без вражды, без предательства, без измен, без грязи. Честно и спокойно. Не смогли, не договорились, не совпали… Не получилось", — рассказала Юлия.

Спектакль "Последнее Лето", в котором играют Пересильд и Тройник, отменять не планируют. Артисты продолжат вместе выходить на сцену. Актеры пожелали друг другу нового пути и сохранили человеческие и профессиональные отношения.