"Матери даже не дали увидеть тело": украинского футболиста жестоко убили в Германии

В Германии погиб украинский футболист Александр Шворак. Спортсмену было 17 лет.

О трагедии сообщила на своей странице в соцсети пресс-служба детско-юношеской школы "Тайм". В свою очередь тетя Александра рассказала, что футболиста убили.

"Саша жил, учился, завоевывал, побеждал, мечтал. Этот ангел был жестоко убит его же "друзьями" в городе Берлин", — заявила родственница юного спортсмена.

По ее словам, расправу над футболистом учинили его же приятели. Женщина считает, что теперь преступники пытаются избежать уголовной ответственности.

"Матери даже не дали возможности увидеть тело, взяв взамен тест ДНК. Эти нелюди делают все, чтобы виновные избежали ответственности. Большое горе для любой матери", — отметила тетя Шворака.