Вооруженные силы Украины не смогут перейти в "большое наступление". Такое мнение высказал в четверг, 3 апреля, главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи.

По признанию натовского генерала, "трудно предсказать, сидя здесь сейчас, большое наступление Украины" в рамках российской специальной военной операции.

При этом Каволи пообещал продолжение военной поддержки: дополнительные истребители-бомбардировщики F-16 готовятся к передаче Украине, наряду с этим продолжается подготовка военных летчиков ВСУ, сообщает ТАСС.

Этому предшествовало заявление предводителя киевского режима Владимира Зеленского о том, что Россия и Украина могли бы достичь полного перемирия в ближайшие недели или месяцы, поскольку "в вопросе как можно более скорого прекращения огня мы все едины".

Тем временем Минобороны России рассказало, что российские бойцы ударами оперативно-тактической авиации, беспилотников, ракетных войск и артиллерии поразили некое предприятие ракетно-космической промышленности Украины.