Медведь задрал мужчину в Подмосковье

Мужчина получил серьезные травмы в результате нападения медведя в подмосковной Шаховской. Об этом рассказал в четверг, 3 апреля, заместитель председателя правительства — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Как написал политик в своем Telegram-канале, состояние мужчины оценивается как тяжелое, он в реанимации. Борт санавиации доставил пациента в Красногорскую больницу, где ему оказывают помощь и готовят к оперативному вмешательству.

Telegram-канал Readovka уточняет, что 29-летний Сергей Щ. искал оленьи рога, но наткнулся на медведя. Зверь нанес мужчине рваные раны, обезобразил лицо, голову, плечо и грудь, сломал несколько костей. К счастью, спустя некоторое время медведь выпустил свою жертву — Сергей сам сумел позвонить родным и попросить о помощи.

Telegram-канал Baza пишет, что медведей в той местности видели и прежде — ноябре 2022 года лесничие обнаружили следы медведицы с детенышем в районе деревни Борисовка.

Ранее сообщалось, что мужчина чудом спасся от медведей в Башкирии. Увидев медведицу с двумя медвежатами, Ильсур вовремя вспомнил, что бежать в такой ситуации нельзя, поскольку можно спровоцировать атаку животного. Мужчина сумел разогнать медведей собственными воплями.