Надежда Кадышева переживает вторую волну популярности. Внезапно молодежь полюбила ее песни и сметает билеты на концерты.

Солистка ансамбля "Золотое кольцо" в феврале решила, что раз народ на нее идет, надо повышать цены. Тогда Кадышева запросила гонорар в размере 4 миллиона за концерт. Но прошло два месяца и появилась информация, что Надежда Никитична снова затребовала прибавку.

"Надежда Кадышева увеличила свой гонорар на 5 миллионов рублей", — рассказал "ТВ Центру" музыкальный критик Павел Рудченко.

Сейчас концерты солистки ансамбля "Золотое кольцо" расписаны на год вперед. Билетов не достать, их раскупили на три месяца вперед. При том, что дешевле, чем за 4 тысячи рублей на Кадышеву не попасть.

Отметим, что на сцену Надежда Никитична выходит вместе с мужем Александром Костюком и сыном Григорием. На подтанцовке у нее артисты в русских народных костюмах.