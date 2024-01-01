Свыше тысячи детей в России погибли от преступлений в 2024 году

Более 1 тысячи детей погибли от преступлений в 2024 году в России, почти 17 тысяч признаны потерпевшими от преступных действий. Об этом в четверг, 3 апреля, рассказал председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Глава Следкома уточнил, что количество погибших от преступлений детей выросло за год на 10%. При этом криминальные посягательства в отношении несовершеннолетних становятся все более безнравственными, жестокое обращение с детьми стало распространенным явлением, а зачастую насильственные преступления в отношении несовершеннолетних совершают их же близкие, сообщает ТАСС.

Ранее правоохранительные органы задержали мужчину, издевавшегося над собственным грудным ребенком. Блогера Сергея Косенко отправили под арест после того, как он швырнул своего двухмесячного сына в сугроб, уверяя, что это просто игра.

В преступлении против несовершеннолетних заподозрили актера Жана-Клода Ван Дамма. Звезда 1990-х стал фигурантом уголовного дела о сексуальной эксплуатации подростков. Правоохранителям Румынии поступило заявление, в котором Ван Дамма обвиняют в изнасиловании и торговле людьми.