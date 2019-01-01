Правительство США прекратило трансляцию на российскую территорию "Радио Свобода"*, которое признано в России нежелательной организацией и включено в реестр иностранных агентов.

"Радио Свобода"* осуществляло вещание на Восточную Европу с 1950 года, а с 1953 года охватило и СССР. Как сообщает Agence France-Presse, впервые с того времени американское Агентство по глобальным медиа (USAGM) отключило спутниковые сервисы, с помощью которых велось вещание на Россию.

Еще в 2019 году Агентство США по международному развитию (USAID) опубликовало концепцию по противодействию пагубному влиянию Кремля, который якобы подрывает авторитет Вашингтона на международной арене. Доносить эту мысль до американских и прочих граждан решили через различные медиаплощадки и СМИ.

Между тем глава центра экономики России Исследовательского института России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии социальных наук Сюй Полин отметил, что нашумевшее интервью российского лидера Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону — это "обратная тенденция пропаганды демократической партии во главе с Байденом".

* организация, внесенная в реестр СМИ — иностранных агентов, а также признанная нежелательной в России