"Будут еще дети": Прохор Шаляпин дал комментарий об отце дочери Цымбалюк-Романовской

Виталина Цымбалюк-Романовская ошарашила общественность новостью о том, что стала мамой. Так как пианистка не раскрыла имя отца своей дочери, весь российский шоу-бизнес гадает, от кого же она родила.

Журналисты решили расспросить друзей Виталины. Одним из самых ее верных товарищей в последние годы был Прохор Шаляпин. Певец с удовольствием дал комментарий о радостном событии.

"Бог услышал ее молитвы, вот и получила то, что очень давно хотела. У нее снова появился смысл жизни, она потеряла родителей, которые ее обожали, любили. И с рождением дочки Виталина воспряла, теперь жизнь ее наполнена смыслом", — заявил артист.

Но, когда речь зашла о мужчине, от которого родила Виталина, Прохор замолчал. На вопрос, кто может быть новоиспеченным отцом, Шаляпин ответил: "Ума не приложу. Такой информацией я не располагаю".

Между тем, выпускник "Фабрики звезд" не исключил, что Цымбалюк-Романовская в ближайшие годы родит еще одного малыша. "Желаю ей и ребенку крепкого здоровья, очень за нее рад и думаю, что, может, у нее еще будут дети", — признался певец в беседе с Woman.ru.