Силы ПВО сбили более 100 украинских дронов над регионами России

Силы противовоздушной обороны отразили массированную атаку украинских дронов на регионы России. С 21:00 3 апреля до 05:00 мск 4 апреля дежурные средства ПВО уничтожили 107 украинских беспилотных летательных аппаратов, сообщили в Минобороны России.

Как уточнили в военном ведомстве, над территорией Курской области сбито 34 беспилотника ВСУ. 30 украинских дронов уничтожено над Орловской областью, 18 – над Липецкой, семь – над Калужской. По четыре БПЛА перехватили силы ПВО над Ростовской областью и акваторией Азовского моря, три беспилотника ликвидированы над Тамбовской, два - над Брянской областью. По одному беспилотному аппарату ВСУ сбито над Воронежской и Тульской областями.

Над территорией Московского региона ПВО уничтожили три украинских дрона. Сергей Собянин сообщил в Telegram об отражении атаки беспилотного аппарата, летевшего на столицу. Мэр Москвы добавил, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.