Оказали помощь раненым товарищам: новые подвиги героев СВО

Новые примеры мужества и отваги наших военнослужащих в ходе СВО. Гвардии младший лейтенант Руслан Байгушкин, командуя мотострелковым взводом, в ходе выполнения поставленных задач попал под миномётный обстрел со стороны ВСУ. Трое бойцов были ранены. Несмотря на плотный огонь, Руслан оказал пострадавшим первую помощь и организовал их эвакуацию к медикам. Наши военные атаковали позиции противника и выбили их с занимаемых территорий.

Рядовой Виктор Пузанов под постоянными обстрелами со стороны ВСУ оказал первую помощь бойцу, раненому в результате разрыва миномётного снаряда. Затем вынес его в безопасное место и организовал эвакуацию в медицинское учреждение. Жизнь нашего бойца была спасена.