Российские военные уверенно наступают на врага. Наносят поражение скоплению бронетехники, опорным пунктам и тыловой инфраструктуре ВСУ.

Когда на позиции неонацистов обрушивается "Ураган", стопроцентное поражение противника гарантировано. Залп 220-миллимитровых реактивных снарядов достает неприятеля на расстоянии до 25 километров. Огонь РСЗО создает надежное прикрытие для штурмовых отрядов на линии боевого соприкосновения.

Точно в цель бьют экипажи ударных дронов. За сутки только на одном Ореховском направлении операторы БПЛА ликвидировали четыре вражеских пикапа. Благодаря слаженной работе наших военных на земле и в воздухе от неонацистов освобождено село Весёлое в ДНР. При огневом сопровождении артиллерии и беспилотников в населенный пункт зашли танки и пехота.

Сокрушительные удары по врагу в Курской области наносит армейская авиация. Экипаж Су-34 ликвидировал пункт временной дислокации ВСУ в приграничном районе. После подтверждения разведки об успешном выполнении задания пилоты благополучно вернулись на аэродром вылета. Точно по заданным координатам сработали и расчеты самоходных гаубиц "Гвоздика". Артиллеристы ведут огонь на дальности в несколько десятков километров.