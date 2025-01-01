Клич несётся по Европе - скорее бы война. Недавно министры обороны прибалтийских республик нажаловались британским журналистам. Перемирие на Украине не нужно. Потому что Россия нападает на всех. Значит, нужно строить бункеры и засеивать минные поля. Ладно, Прибалтика, но про войну с Россией говорят и большие европейские страны.

Генерал Бундесвера Карстен Бройер готов прямо в эфире умереть за Германию. Кто же грозит стране, развязавшей Вторую мировую? Россия, конечно. Генерал Бройер намекает, что Бундесверу и воевать-то почти нечем. И дураком не выглядит. Европа стремительно вооружается.

Обозреватель газеты "Дэйли Миррор" Питер Хитченс открывает глаза читателям: угроза третьей мировой - не спекуляция. И поджигателями войны выступают европейцы, подготовившие украинский конфликт. Известный аналитик, эксперт по геополитике Диего Руззарин доносит до мира простую мысль: так называемая демократия давно стала синонимом империализма. А империализм питается войной. И украинский конфликт тому пример. Россия ответила на вызов.

Если люди не верят политикам, в ход идут откровения разного рода ясновидящих. Пресса рассказывает британцам, что известный предсказатель Атос Саломе, известный в интернете как "Живой Нострадамус", подтвердил - да, третья мировая будет в 2025-м.

В ожидании войны французские морские пехотинцы отрабатывают боевые действия в городе. Нет, не против российского десанта. Бунты мигрантов - вот что грозит Европе. И недовольство коренных европейцев, которое надо подавлять. А запугивать население надо российской угрозой. Эстония вот уже решила устроить минные поля на границе с Россией.

Прибалтика может спать спокойно. У них в действительности всё не так, как на самом деле.