Глава РФПИ назвал бредовыми утверждения о возможном вторжении РФ в Европу

Утверждения о возможном вторжении России в Европу являются откровенно бредовым нарративом. Об этом в четверг, 3 апреля, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев в интервью телеканалу Fox News.

Глава РФПИ отметил, что такие идеи обсуждают между собой "сумасшедшие". Впоследствии это превращается в своего рода коллективное помешательство, добавил он.

"Я бы сказал, циркулирует много ложных и фальшивых нарративов, таких как "Россия, возможно, войдет в Европу". Ну, это просто бредовая идея", — сказал Дмитриев.