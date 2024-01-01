Суд в Южной Корее подтвердил импичмент президенту

Конституционный суд Южной Кореи утвердил импичмент президента страны Юн Сок Ёля. Об этом в пятницу, 4 апреля, сообщило агентство Yonhap.

Суд решил, что президент нарушил обязанности главнокомандующего, мобилизовав войска. Также его обвиняют в превышении полномочий и нанесении серьёзного ущерба стабильности в стране.

Его арестовали 15 января по обвинению в мятеже против конституционного строя. 3 декабря 2024 года президент Юн ввел военное положение в Южной Корее, чтобы "защитить страну от угрозы северокорейских коммунистических сил".