Президенту Южной Кореи официально объявлен импичмент

Президенту Южной Кореи Юн Сок Ёлю официально объявлен импичмент. Сегодня рано утром вердикт вынес Конституционный суд страны - за это решение проголосовали единогласно.

Служители закона пришли к выводу, что глава государства нарушил закон, когда вводил военное положение в декабре прошлого года. По мнению судей, сделано это было в политических целях.

Разбирательства по делу президента длились более 110 дней и стали самыми продолжительными. Заседание в прямом эфире показали телеканалы, а за стенами суда в это время бушевали митинги сторонников и противников Юн Сок Ёля. В центр Сеула для поддержания порядка стянули более 10 тысяч силовиков.