Россия и Индия провели военно-морские учения в Бенгальском заливе

В Бенгальском заливе прошли совместные военно-морские учения России и Индии. Экипажи кораблей двух стран отработали тактическое маневрирование в составе совместных строев и провели артиллерийские стрельбы. В воздух поднялись палубные вертолеты.

Одним из этапов учений стало совершенствование навыков по борьбе с дронами и безэкипажными катерами условного противника. Россию на учениях представляли корветы "Резкий" и "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов", а также танкер "Печенга" Тихоокеанского флота.