Отметивший день рождения режиссер Порше наложил на себя руки

Швейцарского кинематографист, режиссер и сценарист Жан-Луи Порше наложил на себя руки после дня рождения. Ему было 76 лет. Трагическое событие произошло еще 31 марта, однако известно об этом стало лишь сейчас, передает Le Temps.

Сообщается, что в 2024 году режиссер попал в серьезную автомобильную катастрофу, но шел на поправку. Что стало причиной такого отчаянного решения Порше, не уточняется.

К сожалению, среди представителей киноиндустрии самоубийства не редкость. Так, в 2014 году свел счеты с жизнью оскароносный шведский режиссер-документалист Малик Бенджеллуль. Об этом сообщил его брат Джохар. По словам Бенджеллуля, его брат решился на самоубийство после непродолжительной борьбы с депрессией. "Жизнь не всегда проста", - сказал Джохар Бенджеллуль.

Малику Бенджеллулю было 36 лет. В 2013 году он получил премию "Оскар" и ряд других престижных премий за документальный фильм "В поисках Сахарного Человека", концовку которого режиссер доснимал на iPhone. В малобюджетной картине рассказывается о двух южноафриканцах, которые пытаются выяснить, что стало с американским певцом Сиксто Родригесом, популярным в ЮАР в 70-х годах.