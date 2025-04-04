Перед майскими праздниками в Госдуме предложили ограничить экспорт мяса

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил временно ограничить экспорт мясной продукции, а также квоты на беспошлинный импорт отдельных видов мяса в преддверии майских праздников. По его мнению, это поможет предотвратить рост цен, передает РИА Новости.

Он указал на то, что обычно перед майскими праздниками мясо дорожает из-за "ажиотажного спроса". В связи с этим Чернышов предложил до начала лета ограничить экспорт свинины и мяса птицы и ввести беспошлинные квоты на импорт свинины и говядины объемом не менее 150 тысяч тонн.

Меж тем россиянам напомнили о штрафах в десятки тысяч рублей за шашлыки. Стоит помнить, что за приготовление еды на огне в неприспособленных для этого местах, грозит серьезное наказание. Запрещено разводить огонь или ставить мангал в скверах и парках, если там нет оборудованных для этого площадок. Также это запрещено делать у гаражей, на балконах и крышах многоквартирных домов.

Даже если пикник будет без мангала, есть риск нарваться на штраф. Если в общественном месте отдыхающие употребляют спиртные напитки, то придется заплатить от 500 до 1500 рублей. "Забывающим" убирать за собой грозит отдельная санкция от двух до пяти тысяч рублей в зависимости от региона.