Российские войска заблокировали порты в Николаевской области

Вооруженные силы России заблокировали морские торговые порты Николаевской области. Акватория контролируется российскими силами с Кинбурнского полуострова, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

Николаевская область граничит на востоке с российским Херсонским регионом. Кинбурнский полуостров располагается между Днепровско-Бугским лиманом и Ягорлыцким заливом Черного моря, передает РИА Новости.

По данным Сальдо, заблокирован и выход судов из порта Херсона, который контролируют ВСУ. Российские войска не позволяют плавательным средствам противника выйти из Днепра и Южного Буга в Днепровско-Бугский лиман и в Черное море.