Алсу рассказала, как Ян Абрамов ухаживал за ней

Еще летом прошлого года певица Алсу оформила развод с бизнесменом Яном Абрамовым после 18 лет брака. Дочери Сафина и Микелла и сын Рафаэль остались жить с матерью. Артистка успевает заниматься не только детьми, но и карьерой. А еще певица дает интервью. Так, в новой беседе с журналистами Алсу вспомнила, как Ян Абрамов красиво ухаживал за ней.

"20 лет назад, когда тогда еще будущий муж начинал за мной ухаживать, это все было очень-очень красиво, именно как в фильмах. То есть, не знаю, тысячи цветов, какие-то невероятные сюрпризы, фейерверки, подарки… Вот именно такие большие жесты. Я чувствовала себя реально, как в сказке", - рассказала Алсу.

При этом певица подчеркнула, что "это все, конечно, прекрасно", но, по ее мнению, гораздо важнее все, что происходит дальше. Сейчас Алсу свободная женщина, но не скрывает, что принимает знаки внимания от мужчин, ходит на свидания. Певица дала понять, что у нее уже нет розовых очков.

"Сложно ли меня удивить? Очень сложно, да. Это правда... Да и удивлять меня не нужно, на самом деле. Нужно просто покорить мое сердце каким-то хорошим отношением", - заявила артистка.

Также Алсу призналась, что девушкам, несмотря на всю их независимость, все же хочется рядом с мужчиной почувствовать себя слабыми и защищенными. Кроме того, певица убеждена, что следует уделять время друг другу, особенно если есть дети, работа и прочие заботы.

"Можно забыть о любви, об отношениях. Важно напоминать друг другу об этом", - заключила певица в эфире шоу "Тема" на RU.TV.