Трамп объявил о готовности Путина и Зеленского к заключению сделки

В обсуждении урегулирования на Украине есть большой прогресс. Владимир Зеленский готов заключить сделку. К заключению сделки готов и президент России Владимир Путин, заявил американский президент Дональд Трамп. Хозяин Овального кабинета общался с журналистами на борту своего самолета на пути из Вашингтона в Майами.

По словам главы Белого дома, Европа не добилась успеха, взаимодействуя с президентом Путиным. При этом Трамп уверен, что его сотрудничество с российским лидером по вопросу Украины будет успешным, передает ТАСС.

Ранее стало известно, что Москва и Вашингтон готовят новую экспертную встречу, аналогичную той, что состоялась в конце февраля в Стамбуле. Об этом сообщил глава МИД России Сергей Лавров. Российский министр подчеркнул: для успеха переговоров, которые касаются и начала работы черноморской инициативы, нужны не обещания, а конкретные решения.