У телефонных мошенников появилась новая схема: уже не нужен код из СМС

Выявлена новая схема работы телефонных мошенников. Теперь во время разговора с клиентом они стремятся создать ложное чувство безопасности, убеждая, что "никаких кодов из СМС называть не надо". Таким образом они входят в доверие, а затем обманывают россиян. Такого рода аферы получили распространение в марте.

Также мошенники стараются напугать свою потенциальную жертву. Например, сообщают клиенту, что ему нужно подождать на линии, и якобы выключив звук, обсуждают, что через две минуты к разговору можно подключать "генерала ФСБ".

Кроме того, на телефон или почту может прийти сообщение или письмо с извещением, будто его личный кабинет на госсервисе или в банке и так далее взломан или в него кто-то попытался войти. Далее сообщается, что следует делать в таком случае: либо позвонить по телефону, либо зайти на сайт по ссылке. Все эти пути ведут к мошенникам, которые затем снова пугают клиента и для защиты денег предлагают перевести их на безопасный счет или установить некое приложение. В некоторых случаях аферисты даже просят жертву положить деньги в банкомат на карту, которой управляют преступники, передает РИА Новости.

Ранее МВД России предупредило граждан об опасности быть вовлеченным в преступную схему. Передав свой аккаунт в WhatsApp мошенникам, россиянин становится соучастником преступления, что грозит лишением свободы на срок до десяти лет.