Директор АНБ и глава Киберкомандования США отправлен в отставку

Директор Агентства национальной безопасности США и глава американского Киберкомандования генерал Тимоти Хог отправлен в отставку. О причинах кадровых решений источники сообщившей об этом газеты The Washington Post не осведомлены.

АНБ основано в ноябре 1952 года. Агентство обеспечивает администрацию США разведывательной информацией с помощью большого количества спутников и разбросанных по планете станций прослушивания. Сотрудники АНБ анализируют содержание телефонных разговоров и электронную переписку, агентство отвечает за информационную безопасность правительства.

По данным газеты, перестановки затронули не только Тимоти Хога. Заместитель директора АНБ Уэнди Нобл перешла на другую работу. Ее перевели в аппарат заместителя главы Пентагона по разведке.